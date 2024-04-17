الجزائر.. الاحتجاجات تغلق مطعم “kfc” بعد 3 أيام من افتتاحه

نجحت الاحتجاجات المتواصلة في حجب اللافتة الإشهارية التي وُضعت على بناية كنتاكي الجزائر، التي افتتحت قبل 3 أيام ببلدية دالي إبراهيم وسط العاصمة الجزائر.

وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر إعلامية جزائرية، عن غلق المطعم إلى إشعار آخر.

ومنذ الإعلان عن افتتاح أول فرع لمطعم “كنتاكي فرايد تشيكن”، المشهور بلقب KFC في الجزائر، تم تنظيم مجموعة من الاحتجاجات على مدار 3 أيام تُطالب بإغلاق العلاقة التجارية بسبب دعم الشركة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

ونفت الصفحة الرسمية للمطعم بالجزائر دعمها لاسرائيل، ونشرت تدوينات جاء فيهم: “حذار من الأيادي الخارجية، خذلك دجاج”، “محلنا لا يدعم (إسرائيل) نرجو من الشعب الجزائري تفهم الأمر من طرفه”، “ليس لنا أيّة صلة مع الشركة الأم فقط تبادل خبرات، وتحيا فلسطين، والحرية لها”، “هناك أيادٍ إرهابية تريد غلق المطعم بشتى الطرق لا تذهبوا في جرتهم”.