فنانون مغاربة يعلنون تضامنهم مع المنشط “مومو” في محنته

رباب نوي – هبة بريس

خرج مجموعة من الفنانيين ليعبروا عن تضامنهم مع المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب ” مومو “، في المحنة التي يمر بها بعد إذانته ابتدائيا ب 4 أشهر حبسا نافذا، لبثه جريمة يعلم بعدم وقوعها عبر الأنظمة المعلوماتية.

وفي سياق متصل، أعرب الفنان عبد الإله رشيد عن تضامنه مع مومو عبر خاصية سطوري بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات، قائلا :

” قلبي معك خويا ومع الوالدة ديالك، وكلنا ثقة في القضاء النزيه.. الله يسمح لينا من الوالدين”.

بينما عبر الفنان هشام الوالي عن تضامنه بشريط فيديو يشكر فيه المنشط ” مومو ” على مواكبته لجميع الفنانين، مثنيا عليه أثناء اشتغاله في فترة الجائحة التي كان يقدم فيها معلومات ونصائح تفيد العموم.

وأرفق هشام الوالي شريط الفيديو بتدوينة مؤثرة جاء فيها : ” للنّجاح أناس يقدّرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، فأنتَ أهل للشّكر والتّقدير، فوجب علينا تقديرك، فلك منّا كلّ الثّناء والتّقدير وستظل دائما مومو اللي كيفيقنا كل صباح”.