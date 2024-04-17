سعد لمجرد: “أتمنى أن تكون دنيا باطما بخير”

خولة الوادي – هبة بريس

جدد النجم المغربي، سعد لمجرد، دعمه للفنانة دنيا باطما، التي اقضي عقوبتها بسجن الاوداية على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”

وأكد لمجرد، في لقاء صحفي أجراه على هامش حفله بدولة الامارات، أن عدم مشاركتو لمنشورات وتدوينات تخص دنيا باطما لا يعني عدم دعمه وتضامنه معها، مشددا على “أنها دائما في القلب والعقل”.

وأضاف لمجرد قائلا: “أتمنى أن تكون بخير وأن تكون صبورة وتكون مقتنعة بأن كل شيء سيمر وتعرف بأن قلوبنا جميعا معها”.