سعد لمجرد: “أتمنى أن تكون دنيا باطما بخير”

2024-04-17 / 13:24
1

خولة الوادي – هبة بريس

جدد النجم المغربي، سعد لمجرد، دعمه للفنانة دنيا باطما، التي اقضي عقوبتها بسجن الاوداية على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”

وأكد لمجرد، في لقاء صحفي أجراه على هامش حفله بدولة الامارات، أن عدم مشاركتو لمنشورات وتدوينات تخص دنيا باطما لا يعني عدم دعمه وتضامنه معها، مشددا على “أنها دائما في القلب والعقل”.

وأضاف لمجرد قائلا: “أتمنى أن تكون بخير وأن تكون صبورة وتكون مقتنعة بأن كل شيء سيمر وتعرف بأن قلوبنا جميعا معها”.

2024-04-17 / 13:24
1

مقالات ذات صلة

كوثر براني: “99% من الأزواج كيخونو”

2024-04-17 / 13:37

غادة عبد الرازق: كل اختياراتي في الرجال خاطئة.. وأنا…

2024-04-17 / 09:47

فاطمة خير تعود للشاشة المغربية في مسلسل ” بنات…

2024-04-16 / 17:26

الفنان المصري محمد رمضان يرد على اتهامه بالغرور: “التواضع…

2024-04-16 / 14:59

إيمان باطما تتصدر “الطوندونس” بـ”سالو دموعي”.. وشقيقتها: “شجرة باطما…

2024-04-16 / 10:30

إشادة بالأدوار التي لعبها الفنان عبد الله الديدان

2024-04-15 / 23:22

بسبب ظهوره المثير للجدل.. فيصل عزيزي: “العيب فيا”

2024-04-15 / 17:50

الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته

2024-04-15 / 13:59

الرابور “طوطو”: “أنا ودادي ونهار ميبقاوش الشفارة غادي ننخارط”

2024-04-15 / 12:00

احتفال بالشموع على متن طائرة “لارام”.. صونيا نكادي تثير…

2024-04-15 / 11:03

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى