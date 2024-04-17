افتتاح مركز تجاري بتارودانت يثير مخاوف تجار ” البقالة “

افتتح مؤخرا ، أبواب مركز تجاري دو علامة معروفة وطنيا، بمدينة تارودانت، وسط مخاوف تجار ” البقالة ” من تأثير الوافد التجاري الجديد على مداخيلهم.

وقالت مصادر عليمة، ان اليوم الاول للافتتاح عرف ازدحام كبير، بعد ان توافد عليه المئات من ساكنة المدينة وضواحيها، وحقق هامش ربح في اليوم الاول وصل إلى حدود 120 مليون، وتراجع هذا الرقم في اليوم الثاني، في حين ان العلامة التجارية للسوق حققت في مدن اخرى رقم مداخيل مهم، وصل إلى حدود نصف مليار سنتيم .

ولعل انشاء سوق كبير بتارودانت، كان من بين انتظارات السكان، كما شكل كذلك مصدر عيش عدد من المستخدمين فيه، غير ان القدرة الشرائية وضعها يبقى عامل حاسم امام المستثمرين، على اعتبار ان نشاط السكان بالإقليم هو الفلاحة والتي بدورها تأثرت بعوامل المناخ، مما جعل العطالة في تزايد سنة بعد اخرى .