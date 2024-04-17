مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث سير خطير ضواحي سيدي علال البحراوي

2024-04-17 / 13:02
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شهدت الطريق الرابطة بين سيدي علال البحراوي، ومدينة الرباط، صباح يومه الأربعاء، حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الحادث الى اصطدام شاحنة من الحجم الكبير كانت محملة بالمياه المعدنية مع عدد من السيارات وانقلابها.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث، أسفر عن وفاة شخصين “سائق الحافلة ومساعده” وتسجيل إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها لتلقي العلاجات اللازمة.

2024-04-17 / 13:02
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