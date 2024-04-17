صفرو.. تبادل العنف بالسلاح الأبيض يجر 3 أشخاص للاعتقال

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 24 و48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد دخلوا في خلاف بالشارع العام بمدينة صفرو، قبل أن يتبادلوا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهم على المستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.