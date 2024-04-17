ابتدائية زاكورة تتابع باتر أطراف حمار في حالة سراح مقابل كفالة 2000 درهم

رباب نوي – هبة بريس

قررت النيابة العامة بابتدائية زاكورة متابعة شخص أقدم على بتر أطراف حمار، بعدما اقتحم ضيعته، في حالة سراح مقابل آداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة من أجل محاكمته.

وخلفت هذه الواقعة استياء عارمة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يظهر الحمار الذي بترت أطرافه وهو لا يقوى على الحركة.

وأثارت هذه الواقعة حفيظة الجمعيات المهتمة بشأن الحيوانات في المغرب، ويرتقب أن تراسل هذه الجمعيات الحكومة لمراجعة القوانين والتشريعات التي تخص الرفق بالحيوان، لتشديد العقوبة الزجرية على المعتدين.