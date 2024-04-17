طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا إلى حار بأقصى الجنوب، وحار نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والمناطق الواقعة غرب الأطلس الكبير.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، مصحوبة بكتل ضبابية وضباب محلي فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية.ويرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 14 و 20 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، فيما ستكون في انخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وسيدي إفني، وقليل الهيجان بباقي السواحل.