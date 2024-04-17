جماعة مكناس.. دينامية متواصلة لاستقبال الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب

مقالات ذات صلة
فاتي جمالي: اللي وقع في مراكش يبقى في مراكش…
2024-04-17 / 13:41
الصخيرات : دوريات أمنية لعناصر الدرك الملكي لمحاربة الج-ريم-ة…
2024-04-17 / 09:52
والدة الدكتور بدر تسجد لله بعد الحكم على ولد…
2024-04-17 / 01:01
الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الطالب بدر والمؤبد لـ “القاتل…
2024-04-16 / 22:52
الوزير الأول البلجيكي: نسعى لإعطاء نفس جديد للعلاقات المغربية…
2024-04-16 / 22:10
حشود غفيرة ووجوه بارزة في جنازة بوخبزة بتطوان
2024-04-16 / 22:08
إيطاليا: الصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة في “معرض ميلانُـو…
2024-04-16 / 20:45
بعد واقعة اعــ..ـتداء سائق طاكسي على سيدة ..هبة بريس…
2024-04-16 / 20:04
“اللحم بالبرقوق واللوز” يبهر مغاربة وأجانب في حفل عيد…
2024-04-16 / 20:03
قبل النطق بالحكم..دفاع الشاب بدر ضحية ولد الفشوش بعين…
2024-04-16 / 19:21
تعليق واحد
هههه مكناس!!! مدينة البؤس والظلام والبطالة والطرق المحفرة ،مدينةخارج التنمية ، طفرناه بكري بجوج بقرات وقط فالمعرض الفلاحي