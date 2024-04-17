جماعة مكناس.. دينامية متواصلة لاستقبال الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب

2024-04-17 / 00:10
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2024-04-17 / 00:10
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تعليق واحد

  1. هههه مكناس!!! مدينة البؤس والظلام والبطالة والطرق المحفرة ،مدينةخارج التنمية ، طفرناه بكري بجوج بقرات وقط فالمعرض الفلاحي

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