في قضية الق..تيل” بدر ” .. “كرونولوجيا” واقعة دهس هزت الراي العام

هبة بريس / بويعقوبي س

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء (16 أبريل)، المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب بدر داخل مرآب مطعم خاص، والمعروف بـ”ولد الفشوش”، بالاعدام و المتهم الثاني بالمؤبد، والمتهم الثالث بـ25 سنة، والمتهم الرابع بـ20 سنة والخامس بـ5 سنوات.

وبخصوص كرونولوجيا الواقعة ، فان تفاصيلها تعود الى 31 يوليوز من سنة 2023 حينما اقدم المتهم الرئيسي على الاجهاز على الضحية ودهسه بعد ذلك عمدا بواسطة سيارة ، حيث أنكر المتهم الرئيسي خلال الاستماع له من قبل القاضي كافة التهم الموجهة إليه، قائلا :”لم أحضر لما وقع ولم أكن أتولى السياقة”. كما كشف المتهم أنه “يتعاطى الكحول وأنه كان في حالة غير طبيعية ولا يتذكر ما وقع”، لافتا إلى أنه “كان يتعاطى الكوكايين ويخضع للعلاج من إدمانه”

يشار إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، كانت قد تمكنت يوم الإثنين 31 يوليوز 2023، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم أحد الأشخاص بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في ابانه، أن المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلفة بالبحث قد مكنت من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء ليتم بعدها إحالته على العدالة التي قالت كلمتها الأخيرة بخصوصه اليوم الثلاثاء .