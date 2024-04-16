في قضية “بدر” ….أحكام قاسية بين الإعدام وخمس سنوات نافذة

2024-04-16 / 23:19
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هبة بريس _ الرباط

علم قبل قليل ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بعد المداولة بالحكم على المتهمين الخمسة في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل، بأقصى العقوبات

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار

وعاقبت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار .

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذة

وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار

بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة

2024-04-16 / 23:19
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‫2 تعليقات

  1. الله يعز القاضي اللي حكم هادشي و ينصرو.. الردع لكل من سولت له نفسه الطغيان على عباد الله.. المغرب في تحسن..

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