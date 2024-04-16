مندوبية حقوق الانسان تعقد جلسة عمل مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عقد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، جلسة عمل مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيودوروس روسوبولوس، تمحورت حول سبل تعميق التعاون بين الطرفين.

وأبرز بوجرادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء الذي جرى بحضور القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، عمر أمغار، أهمية تعزيز هذا التعاون وجعله أكثر استراتيجية وتوسيعه خارج الحدود.

وتابع أنه من خلال العمل معا، “يمكننا إحراز تقدم كبير واستغلال إمكانات هذا التعاون بشكل كامل”، مشيرا إلى أن “برنامج تعاوننا مع مجلس أوروبا للفترة 2024-2025 تم حصره والمصادقة عليه وسيتم التوقيع عليه قريبا”.

وقال الكاتب العام للمندوبية، الذي قام بزيارة عمل استغرقت يومين إلى مجلس أوروبا، إن هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أشاد روسوبولوس، خلال هذا اللقاء، بعمق ومتانة العلاقات بين المملكة ومجلس أوروبا، معربا عن رغبته في تعزيزها بشكل أكبر.

كما أبرز المسؤول “الدور الفاعل” للبعثة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بفضل مكانة “الشريك من أجل الديمقراطية” التي تتمتع بها المملكة مع هذه الجمعية البرلمانية المهمة منذ 2011.

وعقد السيد بوجرادي، الذي ترأس وفدا هاما إلى مقر مجلس أوروبا، يضم مستشارة وزير العدل فاطمة الزهراء ماء العينين، جلسات عمل مع عدد من المسؤولين من مختلف مصالح المجلس. ويتعلق الأمر بمديرة مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية، كلوديا لوتشياني، ومدير مديرية تنسيق البرامج، كلاوس نيوكيرتش، ونائب مدير مكتب مفوض الحقوق، أوزغور ديرمان.

وركزت هذه المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنزيل الترابي لالتزامات الدول في هذا المجال.

وكان بوجرادي قد التقى، أمس الاثنين، بالأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ومدير المديرية العامة للديمقراطية والكرامة الإنسانية، جيروين شوكنبروك، ونائب رئيس مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية كريستوف سبرينغ، ومدير الأمن والنزاهة وسيادة القانون هان جونشيرك، والقاضي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جورج رافاراني.