عطب في فرامل حافلة” ألزا” يخلف اصابة عدد من الأشخاص بطنجة

2024-04-16 / 19:23
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هبة بريس – مكتب طنجة

أصيب عدد من الأشخاص مساء اليوم الثلاثاء، في حادثة سير، بمنطقة إيبيريا وسط طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن عطبا في فرامل حافلة للنقل الحضري”ألزا” تسبب في اصطدامها بسيارة لنقل العمال وواجهة المركز الثقافي الإسباني وسط طنجة .

واستنفرت الحادثة عناصر الوقاية المدنية قامت بنقل 15 شخصا إلى قسم المستعجلات.

2024-04-16 / 19:23
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تعليق واحد

  1. .هاذا ناتج عن السرعة وعدم التحكم في الحافلة،والتهور، ..يجب فصل هذا الساءق المجرم عن سياقة الحافلات وتجريده من البيرمي

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