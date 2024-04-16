ابن كيران : إصلاح المقاصة أعظم قرار اقتصادي اتخذ في تاريخ المغرب

2024-04-16 / 19:17
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كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية معطيات مثيرة حول ملابسات اتخاذ قرار إخراج المحروقات من صندوق المقاصة، معتبرا ذلك أعظم قرار اقتصادي اتخذ في تاريخ المغرب.

وحول مسؤولية قراره المتعلق بإصلاح المقاصة، اعتبرا بنكيران أن الدعاية المغرضة الموجهة ضد القرار للأسف قد غلبته، نظرا لكثافتها وأيضا لأنها دعاية مخدومة تستوحي منطق “غوبلز” في الدعاية القائمة على منطق “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس.

ومما كشفه ابن كيران في الندوة، أن سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة على عهد حكومته، صارحته بأن أموال الدعم تؤخذ بمجرد الإدلاء بفواتير، لا تمتلك مصالحها إمكانية التأكد من صحتها وسلامتها.

وكشف ابن كيران _ حسب الموقع الرسمي للحزب _ أن الضغوط مورست على الدكتور بووانو الذي كان رئيسا للمهمة الاستطلاعية، وأن ما قاله حول 17 مليار ليس كل الحقيقة، كما أن مديرة مجلة مجلة مجلة تيل كيل تعرضت للضغوط وغادرت موقعها بعد كشفها لجزء مما يقع في سوق المحروقات.

2024-04-16 / 19:17
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‫2 تعليقات

  2. اول واحد يقترف جرما ويعتدي على المواطن وعلى الموظف الغلبان وعلى الشعب باسره اطلق حرية الاسعار المحروقات و اقتطع من اجر الموظف الله ياخد فيك الحق

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