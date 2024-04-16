رموك لنقل الرمال يدهس ” أجودان” باليوسفية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن دركيا برتبة أجودان، لقي مصرعه اليوم الثلاثاء بعد عملية دهس من قبل شاحنة كبيرة لنقل الرمال بإحدى السدود القضائية بإقليم اليوسفية في ظروف غامضة شكلت موضوع بحث وتحقيق.

الحادث المروع، استنفرت له كل الأجهزة الأمنية، فيما انتقل إلى عين المكان القائد الجهوي بالمنطقة وعناصر الوقاية المدنية للوقوف على حيثيات الواقعة والاشراف على نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما تم توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الضحية المشهود له بالأخلاق الحميدة والانضباط المهني، كان منشغلا في أداء مهامه الروتينية بإحدى السدود القضائية، قبل أن تفاجئه شاحنة كبيرة أردته قتيلا.