الوزير الأول البلجيكي يغادر المغرب في ختام زيارته للمغرب

غادر الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو، الثلاثاء المغرب في ختام زيارته للمملكة، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا، والتي ترأسها إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ولدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، تقدم للسلام على الوزير الأول البلجيكي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش .

وبعد استعراض تشكيلة من البحرية الملكية التي أدت التحية، تقدم للسلام على السيد دي كرو، على الخصوص، سفير المغرب ببلجيكا محمد عامر، وسفير بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي، وعامل إقليم النواصر عبد الله شاطر.

وكان الوزير الأول البلجيكي، قد حل يوم الأحد الماضي بالرباط على رأس وفد هام يضم أعضاء من الحكومة ورجال أعمال، حيث ترأس إلى جانب رئيس الحكومة السيد أخنوش الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا، والذي توج بالتوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون .

وبهذه المناسبة، جدد المغرب وبلجيكا، في إعلان مشترك، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعميق هذه العلاقات بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل، وكذا عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وغيرها.

من جهة أخرى، أشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر ديناميكية.

كما اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.