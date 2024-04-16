النيابة العامة تحيل شكاية المنصوري ضد الإستقلالي مضيان على الشرطة القضائية بتاركيست

رباب نوي – هبة بريس

أحالت النيابة العامة شكاية رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد نورالدين مضيان القيادي البارز في حزب الإستقلال، على الشرطة القضائية بتاركيست.

ويرتقب أن يتم الإستماع لنورالدين مضيان في غضون الأيام المقبلة،في قضية التسجيل الصوتي المثير، الذي يتضمن مضامين مسيئة في حق رفيعة المنصوري وأفراد أسرتها.

هذا ويعيش حزب الإستقلال على وقع تصدعات قوية، بسبب مآل شكاية المنصوري، الفضيحة التي هزت جل مكونات الحزب.

جدير بالذكر، أن فضيحة التسجيل الصوتي أرغمت القيادي مضيان على تجميد مهامه بالفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب.