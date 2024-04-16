اكتظاظ غير مسبوق بمطار مراكش.. ومصدر مأذون يكشف السبب

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر مأذون من المكتب الوطني للمطارات عن تفاصيل أشرطة الفيديو والصور التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة الماضية بمواقع التواصل الإجتماعي والتي أظهرت اكتظاظا كبيرا للمسافرين بمطار المنارة بمراكش.

وأوضح المصدر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، بأن السبب راجع للنمو غير مسبوق لحركة النقل الجوي للمسافرين، حيث بلغ هذا النمو 22 % خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 التي سجلت نموا ب 41 % مقارنة مع سنة 2022 و 8 % مقارنة مع سنة 2019 التي تعتبر سنة قياسية.

هذا النمو الاستثنائي يضع عبئاً ثقيلاً على البنيات الأساسية للمطار لهذا المطار الذي يشهد توافدا كثيرا للمسافرين (وصول كثير من الرحلات بمعدلات ملء عالية) خلال فترات متفاوتة من السنة، أو اليوم، أو الساعة، حيث تتعرض بنياته التحتية لضغط كبير.

ويعرف مطار مراكش المنارة هذا الضغط على مدار السنة خاصة خلال فترات العطل كما وقع مؤخرا. وللتخفيف من تأثير هذه الوضعية، وتوفير أفضل الظروف لاستقبال المسافرين، يعمل المكتب الوطني للمطارات على تعزيز التنسيق خلال فترات الذروة بين مختلف شركائه المطاريين، للرفع من تعبئة المستخدمين وضمان جاهزية مختلف التجهيزات المطارية.

واستشرافا لهذه الوضعية، قام المكتب بالتعاون مع شركائه المطاريين، ببذل جهود لتخفيف تأثير هذا الضغط، عبر إطلاق مشاريع رقمنة الخدمات المطارية وأنظمة التدبير وإنجار مشروع للتهيئة في صورة مكاسب سريعة التي توجد في طور الاستكمال حاليا والتي ستحسن الطاقة الاستيعابية لهذا المطار في انتظار تنفيذ مشروع توسيع هذه المنشأة الذي سيتم إطلاق طلب عروضه عما قريب.