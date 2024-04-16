وزير الإدماج الاجتماعي: “عاملات الفراولة المغربيات يستحقن منا كل الاحترام”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انطلق موسم جني الفراولة بحقول إسبانيا منذ مدة، حيث قام لوليس لوبيز وزير الإدماج الاجتماعي والشباب والأسر والمساواة الإسباني بزيارة لإحدى الحقول و قابل عددا من العاملات المغربيات الموسميات.
و خلال زيارته الميدانية، أكد وزير الإدماج الإسباني أن عاملات الفراولة المغربيات يستحقن من الإسبان كل التقدير والاحترام نظير جهودهن الكبيرة و المضنية و مساهماتهن الفعالة في تحسين و تطوير القطاع الفلاحي بإسبانيا.
و شدد المسؤول الوزاري الإسباني على أن حكومة بلده قررت وضع برنامج خاص لتوفير الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية و ظروف عمل لائقة لكل العاملات الموسميات القادمات من المغرب، منوها في الوقت ذاته بحسن انضباط العاملات و استجابتن لشروط العمل و جديتهن.
8 تعليقات
يجب توفير كل وسائل كل المتاحة للعمل ..
كل الاحترام والتقدير للنساء العاملات..
النساء اقتحمن كل مجالات الشغل ..
النساء ينافسن الرجال..
عاملات الفراولة المغربيات يستحقن من الإسبان كل التقدير والاحترام
نظير جهودهن الكبيرة و المضنية و مساهماتهن الفعالة في تحسين و تطوير القطاع الفلاحي بإسبانيا
بالفعل يجب احترامهن و تقديرهن
عن أي احترام يتكلمون فمعانات نسانىنا في حقول الفراولة اكثر من مايتخيله العقل المرجو من الحكومة القطع مع ارسال النساء إلى اسبانيا جزاكم الله خيرا نحن نعرف عن مادا نتحدث