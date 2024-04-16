تراجع كميات الأسماك المصطادة و المفرغة بموانئ المملكة خلال الأشهر الماضية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت كميات الأسماك و المنتحات البحرية المصطادة و المفرغة بموانئ شمال المملكة تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من السنة الجارية.

و حسب معطيات رسمية نشرها المكتب الوطني للصيد البحري، فقد تراجع الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ومارس الماضيين، حيث لم يتجاوز في المجمل 4363 طنا، مقابل 4974 طنا العام الماضي.

الأمر ذاته سارت عليه باقي موانئ المغرب، حيث أوضحت الأرقام الرسمية أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال الفصل الأول من العام الجاري 181 ألفا و280 طنا، بتراجع قارب 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي.