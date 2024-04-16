شيخ جزائري يثير الجدل: “سكان ولاية بأكملها مصابون بالمس”

هبة بريس – متابعة

حالة من الجدل، تلك التي تسبب بها شيخ جزائري موجة بعدما زعم أن جميع سكان إحدى الولايات مصابون بالمس.

و انتشر مقطع فيديو لطابور من مئات السيارات مركونة أمام مكان يستقبل فيه “الراقي” المذكور زبنائه.

وزعم الراقي الذي يدعى ناصر أنه أشرف على رقية 1020 شخصا في يوم واحد.

وأضاف في فيديو آخر: “خنشلة ملغمة، فالجميع فيها مسحور، مثل باقي الولايات..لقد بح صوتي… ولا تزال هناك مائتا أخت للرقية.. حسبي الله في السحرة ومن يقصدونهم”.