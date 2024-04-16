شيخ جزائري يثير الجدل: “سكان ولاية بأكملها مصابون بالمس”
هبة بريس – متابعة
حالة من الجدل، تلك التي تسبب بها شيخ جزائري موجة بعدما زعم أن جميع سكان إحدى الولايات مصابون بالمس.
و انتشر مقطع فيديو لطابور من مئات السيارات مركونة أمام مكان يستقبل فيه “الراقي” المذكور زبنائه.
وزعم الراقي الذي يدعى ناصر أنه أشرف على رقية 1020 شخصا في يوم واحد.
وأضاف في فيديو آخر: “خنشلة ملغمة، فالجميع فيها مسحور، مثل باقي الولايات..لقد بح صوتي… ولا تزال هناك مائتا أخت للرقية.. حسبي الله في السحرة ومن يقصدونهم”.
6 تعليقات
يريد الترويج فقط لا غير
باينة كيكذب الله يهديه
مجرد اشاعات لايمكن ذلك
هذا الراقي الجزائري تجاهل باقي السكان المصابون بالمس وعلى رأسهم سكان المرادية ورواد نادي الصنوبر… لذلك فإحصاءاته ناقصة.
اولا هذا ليس شيخا من شيوخ العلوم الشرعية ، انما هو يشتغل بالرقية المسماة شرعية وهي في كثير من الأحيان ليست شرعية بل ومحرمة لان فيها دجلا وشعوذة واكلا لأموال الناس بالباطل بل وفي احيانا كثير يعملون اعمالا هي من صميم عمل الشيطان وهتك الأعراض…وعلى فرض ان ما يقوله هذا الراقي صحيح فليعمل جزاه خيرا على رقية كبار الشخصيات بالبلد الشقيق ثم بعد ذلك فليقم بمعالجة دولته وكل عالم .. هههههههههههه
الكهنة و المشعودين و الشوافاة و الرقاة تجار الدين يجب محاربتهم وسجنهم لأنهم لا يفيدون المجتمع لكن ينشرون الخرفاة و الأمراض النفسية و التخلف و الهلوسة باسم الجن و الشياطين الا انهم بانفسهم الشياطين الحقيقيين