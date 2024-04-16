بنموسى يكشف عن مصير ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والاجتماعيين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ” شكيب بنموسى”، إن الملحقين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة أصبحوا بإمكانهم الترقي إلى الدرجة الممتازة من إطارهم، بحيث يستفيد المحالون منهم على المعاش برسم سنة 2023 من هذه الترقية ابتداء من 2023/1/1، و بدون احتساب الحصيص، في حين يستفيد المزاولون منهم من هذه الترقية، ابتداء من 2024/1/1، مع منحهم أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات، تحتسب لأجل الترقي، وبدون مفعول مادي، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.24.140 في 23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأضاف بنموسى في معرض جوابٍ له عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية بإقليم سطات حصلت هبة بريس على نسخة منه، (أضاف) أن المرسوم الجديد فتح في المادة 77 منه، إمكانية تغيير الإطار في وجه هاتين الفئتين لولوج إطار ممون، أو متصرف تربوي، أو متصرف التربية الوطنية، كل حسب حالته، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

بنموسى أشار أيضا، إلى فتح مسالك التكوين في وجه المعنيين، من أجل تغيير الإطار إلى ممون سلك تكوين الممونين)، وإلى مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي مسلكي المستشارين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي)، وهما المسلكان اللذان يسمحان للمعنيين بالأمر ولوج إطار مفتش عن طريق التكوين في أحد مسالك تكوين المفتشين بمركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.