إيمان باطما تتصدر “الطوندونس” بـ”سالو دموعي”.. وشقيقتها: “شجرة باطما عمرها تموت”
هبة بريس – فن
تصدرت الفنانة الصاعدة، إيمان باطما، “الطوندونس” بموقع “يوتيب”، بأغنيتها الجديدة “سالو دموعي”.
وأغنبة “سالو دموعي” من كلمات محمد أمير، وألحان صلاح مجاهد وتوزيع وإنتاج بدر مخلوقي.
وتفاعلت عائلة باطما مع الأغنية الجديدة، حيث علقت شقيقتها الكبرى ابتسام قائلة: “برافو شجرة بطمة عمرها تموت”.
5 تعليقات
الواحد هو لي ايحاول اعلا راسو اقبل مايطيح
اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المسجونين ونتمنى ان تكون آخر الاحزان
كان الله في عونك لانه كما يقال في المتل الاخ مفقود والولد مولود
كان الله في عون كل من فقد اخاه او اخته
او فارقتهم الضروف اللهم فرج همهم
الدنيا يجب ان يمشي فيها الواحد منا متواضعا لانه كما يقال من تواضع لله رفعه ولا يكون فيها منا كترة التبدير والاشهار هناك مقولت الله عز وجل وان ابتليتم فاستترو فالنستر انفسنا هناك العين والحسد والحقد