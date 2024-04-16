مقابل 425 مليون يورو.. قصر سابق للملك محمد السادس للبيع بفرنسا

هبة بريس

كشفت مجلة “Voici” الفرنسية، أن القصر السابق للملك محمد السادس، بفرنسا، معروض للبيع بسعر باهض.

وأفادت المجلة في تقرير لها، أن الأمر يتعلق بقصر على الطراز الأنغلو- نورماندي، يعود تاريخ بنائه إلى عام 1984 من قبل عائلة روتشيلد، ويقع في بلدة Gretz-Armainvilliers بضاحية Seine-et-Marne الباريسية.

وأضافت المجلة، أن القصر المذكور اشتراه الملك الراحل الملك الحسن الثاني، مشيرة الى أنه حوله من قصر بسيط إلى قصر مغربي فخم.

ويضم القصر الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع، ما لا يقل عن 100 غرفة، وصالون لتصفيف الشعر، وثلاثة مصاعد، وخمس صالات، وحمام، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومختبر للتحاليل.

وتابعت المجلة، أن القصر لم يعد ملكا للملك منذ سنة 2008، بعد بيعه مقابل مبلغ متواضع قدره 200 مليون يورو آنذاك، لصالح رجل من منطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ سعر القصر حاليا 425 مليون يورو، حيث سيستمتع مالكه المستقبلي بغرف الطعام التقليدية، وغرف الاستقبال والغرف المخصصة للصيد، بالإضافة إلى 17 غرفة نوم مع حدائق شتوية في الطوابق العليا، بالاضافة الى إسطبلات يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 50 حصانا، بينما يوجد في الطابق السفلي نفق توصيل يسمى ”المترو” حيث توجد مطابخ أوروبية ومغربية ومحلات الخضار وغرف التبريد..