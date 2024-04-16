خلال بث مباشر.. طعن كاهن بكنيسة في سيدني

2024-04-16 / 09:40
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هبة بريس – وكالات

تعرض 4 أشخاص، مساء أمس الاثنين، لإصابات، بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني الأسترالية.

وبيّنت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع خلال قداس في كنيسة آشورية غربي المدينة، في كنيسة الراعي صالح، عندما اقترب رجل من المذبح ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين؛ ما أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.

وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة على موقع “فيسبوك”؛ فقد أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري.

وقالت خدمة الإسعاف، لوكالة فرانس برس، إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

وتم القبض على الجاني، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فيما لا تزال حشود كبيرة من الناس والعديد من المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.

2024-04-16 / 09:40
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