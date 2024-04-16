ضمنهم سيدتان.. ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بالخميسات
هبة بريس
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف السيدتين على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الخميسات، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة أجرة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1187 قرص طبي مخدر.
كما أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفهم مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة إلى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيفلت.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحت جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
12 تعليقات
المخدرات والمؤثرات العقلية تغزو الأحياء السكنية..
لم نتوقع سيدتان يقومان بهذه الأفعال الاجرامية في تسميم شبابنا، مثل هؤلاء يجب على السلطات تشديد العقوبات عليهم بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا شبابنا من هذه السموم القاتلة…
لم نتوقع سيدتان يقومان بهذه الأفعال الاجرامية في تسميم شبابنا، مثل هؤلاء يجب على السلطات تشديد العقوبات عليهم بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا شبابنا من هذه السموم القاتلة…
في نظري الحل الوحيد والصائب لهذه الافة الخطيرة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين المدن وخصوصا في المناطق النائية وهي بيع المخدرات هو السجن المؤبد مع أخذ المساطر القانونية للوصول إلى رئيس العصابة ومروجها، وهذا نظري فقط
يجب على السلطات الأمنية محاربة بيع المخدرات بشتى الطرق الممكنة من أجل حماية شبابنا من هذه السموم الفتاكة لان والله العظيم هذا اصبح لايبشر بالخير.
الشباب اصبحوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض النفسية والعصبية وأمراض الجهاز الرئوي المزمن لهذا انقذوا شبابنا من هذه المخدرات وغيرها من السموم السامة وهؤلاء الأشخاص يجب معاقبتهم بأشد العقاب حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
للأسف الشديد لم يكن لدينا حكم عادل بكل صراحة يقومون بسجنهم وغذا يطلقون سراحهم وكما يقول المثل (تعود حليمة لعادتها القديمة) وهذا هو الواقع الذي يعيشه المجتمع المغربي.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدمرون عقول الشباب يجب فصلهم عن السجناء يجب ان يكون لهم سجن خاص بهم وهذا افضل بكثير ولكم واسع النظر في ذالك…
تحية وتقدير لكل من شارك في القبض على هؤلاء الأشخاص المجرمين تجار المخدرات الذين افسدوا البلاد والعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الإعدام ثم الإعدام بدون رحمة ولا شفقة لان جل شبابنا الآن موجودين فى المستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ويؤلمك منظرهم حين تشاهدهم والسبب هم تجار المخدرات وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
بتنا نعيش في خطر كبير من هده التجارة السامة
اللهم نسالك العفوة والعافية في مانحن فيه من هده التجارة السامة لي شبابنا