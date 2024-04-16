ضمنهم سيدتان.. ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بالخميسات

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف السيدتين على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الخميسات، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة أجرة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1187 قرص طبي مخدر.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفهم مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة إلى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيفلت.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحت جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.