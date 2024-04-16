أحد رواد الحركة الإسلامية بالمغرب.. وفاة الأمين بوخبزة

2024-04-16 / 09:14
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هبة بريس

توفي صباح يومه الثلاثاء، القيادي السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني السابق عن دائرة تطوان، الأمين بوخبزة.

وانتقل الراحل، الى جوار ربه، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

هذا ويعد الراحل من أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية بالمغرب، وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية ونائبا برلمانيا عن الحزب لثلاث ولايات.

2024-04-16 / 09:14
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‫8 تعليقات

  5. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين.

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  6. رحمه الله كان نزيها في عمله شخصية قوية يحب عمله بكل روح وطنية شاملة الأمانة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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