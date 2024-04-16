طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-04-16 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب، وحار نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية وبالوسط والشمال الشرقي.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية في بعض المناطق بالسهول المحيطية، وكذا هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، مع تناثر الغبار بجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا بالنصف الشمالي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بشمال رأس غير، وبالجنوب.

2024-04-16 / 09:07
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