معاناة متدربي التكوين المهني مع تأخر صرف المنح تصل البرلمان

هبة بريس

..طالبت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، بتسريع صرف منحة متدربي التكوين المهني برسم الموسم الدراسي 2024-2023.

وقالت أبلاضي في سؤال كتابي وجهته للوزارة المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إن متدربي التكوين المهني يعانون من ” تأخر غير مبرر في صرف منحتهم المعلقة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، الأمر الذي يخلف تداعيات سلبية على قدرة المتدربين على متابعة التكوين في ظروف ملائمة، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة المتسمة باستشراء الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وسجلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه “بعد مضي أكثر من 7 أشهر من الموسم الدراسي 2024-2023، لازال متدربو التكوين المهني بدون منحة، خلافا لما جرت به العادة خلال السنوات الماضية، حيث كانت تصرف الدفعة الأولى من المنحة لمتدربي التكوين المهني خلال شهري نونبر ودجنبر من كل سنة”

ومن أجل معالجة هذه المعاناة التي يتكبدها متدربو التكوين المهني، طالبت أبلاضي الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتسريع صرف منحة متدربي التكوين المهني