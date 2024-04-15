وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق منصف الحداوي

2024-04-15 / 21:55
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توفي، اليوم الاثنين، اللاعب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي، منصف الحداوي، عن عمر يناهز 59 عاما.

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، “بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم منصف الحداوي ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل”.

وسبق لمنصف الحداوي اللعب في صفوف جمعية سلا والاتحاد البيضاوي، وحمل قميص فريق أكاديميكا البرتغالي.

2024-04-15 / 21:55
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‫8 تعليقات

  2. اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك وارزق أهله الصبر والسلوان يارب العالمين.

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  3. اللهم تجاوز عن سيئاته وغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إنا لله وإنا إليه راجعون.

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  4. ترك بصمة واضحة في كرة القدم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين وسائر المسلمين والمسلمات يارب.

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  5. كان لعباً من الدرجة الأولى في كرة القدم في الثمانينات لعب بمعنى الكلمة رحمه الله تعالى وجعل قبره روضة من رياض الجنة

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  6. فقدت الساحة الكروية المغربية الاعب الحداوي الذي خطفته الموت وكل نفس ذائقة الموت ولكن قدر الله لا هروب منه إنا لله وإنا اليه راجعون.

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  7. بدورنا نحن الجمهور المغربى الكروي نرفع احر التعازي لأسرة الراحل الحداوي في هذا المصاب الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

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  8. رحم الله الفقيد الحداوي الذي حمل قميص المنتخب الوطني في الثمانينات وكان لاعباً بارزاً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذا الاتحاد البيضاوي الذي ترك بصمة قوية أمام نادي اكاديميكا الرياضي في البرتغال..

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