وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق منصف الحداوي

توفي، اليوم الاثنين، اللاعب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي، منصف الحداوي، عن عمر يناهز 59 عاما.

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، “بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم منصف الحداوي ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل”.

وسبق لمنصف الحداوي اللعب في صفوف جمعية سلا والاتحاد البيضاوي، وحمل قميص فريق أكاديميكا البرتغالي.