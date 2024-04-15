إشادة بالأدوار التي لعبها الفنان عبد الله الديدان
اشاد عدد من متابعي الفنان المقتدر عبد الله ديدان، بالأدوار التي لعبها في مسلسلات سابقة او خلال رمضان المنصرم والتي عرضت على القنوات التلفزية المغربية او ( mbc).
الممثل الكبير عبدالله ديدان خلال هذا تقمص أربعة ادوار ، كل دور مختلف عن الاخر ، وبطريقة احترافية تمكن من النجاح في الأداء.
حيث تقمص دور نبيل الزوج النرجسي بمسلسل “المختفي “. مرورا بمسلسل “حياة_خاصة” بعد لعب دور يوسف الزوج المثالي وفنفس الوقت الزوج أو الراجل الخائن سهل الانجراف من طرف اي سيدة .
ثم مسلسل “أحلام_بنات ” لعب فيه دور “باعباس عساس العمارة”شخص كبير فالعمر يحرس عمارة ويتكلف بالسخرة لكافة سكان العمارة ، ومساعد لعدد من الفتيات اللواتي يقمن في نفس العمارة ، وينشغل معهن في كل ظروفهن الصعبة او الفرح .
ومن ضمن آخر أعمال الفنان ديدان ، مسلسل “جوج_وجوه” مثل فيه دور علال المجرم و النصاب صاحب ارشيف اسود بالسرقة والعداوة القديمة مع “باصطوف”.
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الممثل عبدالله ديدان خلال هذا دور تقمص لعب مدير السجن تأخذ الشرطة ياسين للسجن، ويحاول أمين أن يرسل له محامي، يتعذب ياسين في السجن حيث أن المساجين هناك يحاولون ضربه، ولم يستطع ياسين صدهم، يلتقي سعد بابنه ويخبره حقيقة علاقته بالتهامي وكيف رفض الدفاع عنه وكيف أخذ يبتزه إلا أن ياسين غير مقتنع، يأتي ثلاث رجال يضربوا ياسين ويخبرونه أنهم من طرف التهامي. يقرر سعد أن يخبر الشرطة أنه هو من قتل الرجل ويحاول أمين منعه، وفي آخر لحظة وهم عند الضابط تذكر سعد أنه يعرف رجل يسجل بالكاميرا كل الشوارع، فذهب إليه مع راضية ويتمكن أخيرًا من العثور على شريط الفيديو الذي يبرئ فيه ياسين فيأخذه للضابط، إلا أن الضابط لا زال مصرًا على حبس ياسين بتهمة عدم إنقاذ الرجل. تعلم صوفي أن زوجها مات من الممرضة فتذهب لزيارة ياسين بالسجن وهو يحاول أن يخبرها أنه كان يريد فقط الفيديو، تذهب جيهان أيضًا لزيارة ياسين ويخبرها أنه يتعذب بالسجن وأمه تقرر مقابلة مدير السجن وفجأة لما رآها قال لها أنه ينتظرها منذ 30 سنة وهناك ثأر بينهما لذلك يوافق على تعذيب ابنها من طرف المساجين. تهرب صوفيا من المنزل وتساعدها الممرضة في الذهاب إلى شخص اتصل بها لكي يخبرها عن الحقيقة فيتبعهما أمين ليعرف أين تذهب، وفجأة يمسكه رجال ويأخذونه إلى نفس المنزل ويربطونه، تظهر راضية وتعطيهم الملف لكنهم لم يتركوه، وتذهب نفيسة لمدير السجن رغمًا عنها لاقامة علاقة معه مقابل أن ينقذ ابنها من المساجين. تقيم نفيسة علاقة مع مدير السجن ويخرج ابنها وكل العائلة في قمة السعادة، يعترف أمين لراضية أنه يحبها، وتعلم صوفيا أن ياسين بريء من قتل زوجها وتتحسن حالتها الصحية، يتقدم أمين لخطبة راضية ويقام حفل الخطوبة في المنزل، بينما نفيسة واقفة مع الضيوف تأتي رسالة لها عبارة عن صور لها مع مدير السجن وهو يحتضنها. ويجسد الممثل المغربي رشيد الوالي برفقة فاطمة خير بطولة المسلسل الرمضاني “الماضي لا يموت”، وهو من إخراج هشام الجباري، إلى جانب كل من الممثل أمين الناجي وعزيز داداس وأسماء فنية أخرى، وتوقع رشيد الوالي أن ينال المسلسل إعجاب المشاهد المغربي، وهو الذي يروي في إطار درامي اجتماعي سيرة أب يحاول جاهدا الحفاظ على أسرته وعلى العلاقات بين جميع أفرادها، بعد أن عاشوا قصص انتقامية وصراعات نفسية كبيرة.