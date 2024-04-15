وزير العدل البلجيكي يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون القضائي مع المغرب

عبر نائب الوزير الأول، وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت، الإثنين بالرباط، عن ارتياحه لمستوى التعاون القضائي بين بلاده والمملكة المغربية.

وأعرب بول فان تيغشيلت، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.

من جانبه سجل وهبي أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين وزارتي العدل المغربية ونظيرتها البلجيكية حول تحديث الإدارة القضائية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد تثمينا للشراكة التاريخية بين المملكتين.

وأوضح أن من شأن مذكرة التفاهم هاته المساهمة في “تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”.

وقد شكلت المباحثات بين وزير العدل ونظيره البلجيكي مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا في المجال القضائي ، فضلا عن استعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين وسبل تجويد آلياته، لاستشراف آفاقه ، لاسيما في الجوانب التقنية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى إن المغرب وبلجيكا وقعا، اليوم بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا ، على مذكرة تفاهم حول تحديث الإدارة القضائية.

وتروم مذكرة التفاهم هاته إرساء إطار للتعاون والتبادل بين الجانبين في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها التدبيرية وتنمية مواردها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.