الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاثنين بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي السيدة أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، السيدة حجة لحبيب، ونائب الوزير الأول، وزير العدل السيد بول فان تيغشيلت، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، السيدة نيكول دي مور.

كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، ومستشارا صاحب الجلالة السيدان الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

وترأس السيدان أخنوش ودي كرو، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا، الذي توج باعتماد إعلان مشترك وكذا التوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون.

وعبر الجانبان، في هذا الإعلان، عن إرادتهما المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل تكون في مستوى الانتظارات والمؤهلات المتاحة بالبلدين لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.