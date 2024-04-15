بسبب إنهاء عقده.. بلماضي يقرر تقديم شكوى ضد الاتحاد الجزائري

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، قرر التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الاتحاد الجزائري، بسبب مستحقاته المالية العالقة.

وكان الاتحاد الجزائري قد أنهى عقد بلماضي في أعقاب الخروج المخيب من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في ساحل العاج، نهاية كانون الثاني/ يناير، بعد توديع “الخضر” للبطولة من الدور الأول بعد تعادلين أمام أنغولا (1-1) وبوركينافاسو (2-2)، ثم الخسارة من موريتانيا بهدف نظيف.

ولم يعلن الاتحاد الجزائري بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي حينها، واكتفى في بياناته الرسمية بتأكيد أنه لم يعد مدربا للمنتخب الأول، قبل أن يتعاقد لاحقا مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

وذكرت تقارير صحفية أن الطرفان تبادلا مراسلات رسمية، قصد الوصول إلى اتفاق ينهي العلاقة بينهما، لكن دون جدوى.

ونقل الموقع الرياضي “وين وين” عن مصادر متطابقة أن بلماضي، وبعد استنفاده الطرق كافة للحصول على حقوقه، قرر اللجوء إلى الطرق القانونية، عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الاتحاد الدولي للعبة.