بسبب ظهوره المثير للجدل.. فيصل عزيزي: “العيب فيا”

هبة بريس – فن

علق الفنان فيصل عزيزي، على ظهوره الأخير المثير للجدل والمخل بالحياء.

وقال عزيزي قي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “أكيد أن الغلط فيا…کاندير شي حوايج بالنسبة لي عاديين كابتشافو بللي عيب وخارج الإطار المسطر، هاد الإطار اللي عمرني فهمته”.

وأضاف قائلا: “أكيد أن العيب فيا…أنني قررت من نهار بدیت ما نكونش منافق و نعبر على ذاتي بكل تلقائية بلا ما نمثل على عباد الله دور ماشي ديالي. خاصني نكون مثالي و بالضبط كيفما بغاو الناس يشوفوني. أكيد الخلل عندي…انني كانحب الناس كلهم من اي خلفية و اي توجه ديني لاديني، لحية او بالطاطواج لابس speedo او كيعوم بالهندام، بالحجاب بالصابة…أقسم بالله إيلا احترم الكل كيفما بغا يكون و لكن هذا غا أنا ماشي الناس كاملين بحالي”.