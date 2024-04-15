بسبب ظهوره المثير للجدل.. فيصل عزيزي: “العيب فيا”
هبة بريس – فن
علق الفنان فيصل عزيزي، على ظهوره الأخير المثير للجدل والمخل بالحياء.
وقال عزيزي قي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “أكيد أن الغلط فيا…کاندير شي حوايج بالنسبة لي عاديين كابتشافو بللي عيب وخارج الإطار المسطر، هاد الإطار اللي عمرني فهمته”.
وأضاف قائلا: “أكيد أن العيب فيا…أنني قررت من نهار بدیت ما نكونش منافق و نعبر على ذاتي بكل تلقائية بلا ما نمثل على عباد الله دور ماشي ديالي. خاصني نكون مثالي و بالضبط كيفما بغاو الناس يشوفوني. أكيد الخلل عندي…انني كانحب الناس كلهم من اي خلفية و اي توجه ديني لاديني، لحية او بالطاطواج لابس speedo او كيعوم بالهندام، بالحجاب بالصابة…أقسم بالله إيلا احترم الكل كيفما بغا يكون و لكن هذا غا أنا ماشي الناس كاملين بحالي”.
4 تعليقات
السي فيصل عزيزي فنان راقي ومحبوب وعندما يوءدي دورا في فيلم تلفزي يحسن اداءه. نحبك ويقدرك الجمهور اامغربي لكن الخط الاحمر لا يجب تخطبه او تجاوزه لانك تصبح مثلا للشباب والاجيال التي تتبع اعمالك. لك كل التوفيق والتآلف
أشباه الرجال. للأسف لظهور بعض الوجوه يدعون انهم فنانين بعيدين كل البعد عن الفن. لي فيه شي ابليا يتر راسوا.
عادل إمام فيلم الإرهاب و الكباب لما تدخل الحمام تدور على واحد صاحبك بتاع متحات // مدرسة المشاغبين ضربت منظومة التعليم في العالم العربي // و مسرحية العيال كبرت ضربت منظومة الأسرة // رامز جلال بيمثل إنه بيعمل مقلب في الممثلين و الممثلين بيمثلوا إن إن إتعمل فيهم مقلب الغريب بقا إن الشعب بيمثل إنه إندهش //
إيوا مزيان رالك عارف أن العيب فيك، غير هوا عيبك خايب بزاف، خلي عيبك عندك و استر راسك ما عندنا ما نظيرو بقوس قزح ديالك، خليه عندك و خبيه مزيان