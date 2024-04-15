المغرب وبلجيكا يدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

أدان المغرب وبلجيكا اليوم الاثنين بالرباط، الهجمات التي تستهدف المدنيين، معربين عن انشغالهما البالغ بالوضع في غزة، حيث يدعوان إلى وقف فوري و شامل ومستدام لإطلاق النار في القطاع.

وأكد البلدان في إعلان مشترك اعتمد عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، على ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2728 لـ 25 مارس 2024، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر ، ودون عراقيل، لكل مناطق قطاع غزة .

وعبر البلدان في هذا الصدد عن رفضهما كل محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين. وأكد البلدان أن حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفضي إلى سلام دائم وعادل بالشرق الأوسط.

كما جدد الجانبان التأكيد على الأهمية المحورية للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن إدانتهما لكل خرق لهذه المبادئ وللجوء إلى العنف