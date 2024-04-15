الخصاص في أطباء أمراض النساء والتوليد بمستشفى بوجدور يصل البرلمان

2024-04-15 / 18:19
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وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، احمدو ادابدا، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ حول الخصاص في أطباء أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي ببوجدور.

وذكر ادبدا أن المستشفى المذكور يعاني خصاصا كبيرا في أخصائيي أمراض النساء والتوليد، حيث أنه لا يتوفر سوى على طبيب واحد، يقوم حسب العرف المتداول بالمستشفى بتوليد 20 حالة، ويتم تنقيل باقي الأمهات الحوامل إلى المستشفى الإقليمي للعيون الأمر الذي يعرضهن وأطفالهن إلى مضاعفات وأخطار لا يحمد عقباها.

ودعا المستشار البرلماني الوزارة الوصية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعيين أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، تلبية لحاجيات الساكنة بإقليم بوجدور ونواحيه وحفاظا على سلامة الأمهات الحوامل

2024-04-15 / 18:19
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