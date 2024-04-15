تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى ملعب الهوكي للجليد يسائل عمدة الرباط

رباب نوي – هبة بريس

بعد قرار المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والقاضي بتحويل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى ملعب الهوكي على الجليد بكلفة تقدر ب 280 مليون درهم.

قال عمر الحياني المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأنه وضع سؤالا كتابيا قبل سنة أو أكثر بمجلس مدينة الرباط، حول مآل سوق الجملة للخضر والفواكه،الذي سيتم نقله إلى اليوسفية بالقرب من مركز المدينة.

وأضاف الحياني بأنه طرح هذا السؤال لمعرفته بالموقع الإستراتيجي لهذا السوق، والذي سيجعله محط أطماع كثيرة، من شأنها أن تحوله بسهولة إلى مشروع عقاري.

وفي هذا السياق، استغرب المستشار ذاته من تحويل سوق الجملة إلى ملعب للهوكي على الجليد، والذي كان من الممكن تحويله إلى مسبح كبير أو ملعب لكرة السلة أو الكرة الطائرة، أو حتى حديقة.

وختم المتحدث ذاته، تدوينته بطرح عدة تساؤلات أبرزها من يحاول فرض هذه الرياضة على المغاربة.

وللإشارة فإنه لم يمر على انتخاب فتيحة المومني خلفا العمدة السابقة أسماء أغلالو سوى بضعة أيام، وجرى هذا الإنتخاب بعدما استقالت أغلالو بعد صراع طويل بسبب فقدانها لأغلبيتها داخل المجلس الجماعي بالرباط.