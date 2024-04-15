شيشاوة : انفجار قنينة غاز بحفل زفاف يخلف 13 إصابة
تحول حفل زفاف بدوار إغرم قبيلة إملوان بجماعة ايمندونيت، إقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، نهاية الاسبوع إلى مأساة، بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير واندلاع النيران وسط الحفل.
وقالت مصادر الجريدة ، إن 13 شخصا من بينهم 5 نساء، أصيبوا بجروح وحروق بالغة وأخرى متوسطة، إثر اندلاع النيران، إذ وصفت حالة ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، بالخطيرة، فيما تعرض الباقون لإصابات متوسطة الخطورة.
وأوضحت أن المصابين كانوا لحظة اشتعال النيران، داخل غرفة لإعداد وجبة الغذاء لفائدة المدعوين لحفل الزفاف، قبل أن تنفجر في وجوههم قنينة الغاز، بسبب تسرب غاز البوتان وتندلع النيران في الغرفة.
وأضافت نفس المصادر، أن دوي الانفجار واندلاع النيران في الغرفة، أثارا حالة من الهلع وسط المدعوين وأصحاب الحفل، إذ غادر الجميع المكان مهرولين.
وهرع ممثلو السلطة المحلية بقيادة أسيف المال، إلى مكان الحادث، إذ تم توفير 5 سيارات إسعاف جماعية وواحدة تابعة للوقاية المدنية، من أجل نقل الضحايا صوب مستعجلات مستشفى شيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.
7 تعليقات
يقال يافرحة ماتمت اللهم اشفيهم ياشافي ياعافي
ياربي السلامة الله يحفضنا ويحفضكم من الحريق في الدنيا والاخرة
اللهم اشفي المصابين بهذه الفاجعة .
كيف وقعت هذه الواقعة المؤلمة التي أصيب فيها العدد من المدعوين في هذا الحفل؟؟؟
الحمدلله على سلامتهم يارب لطفك بعبادك يجب الحيطة والحذر من قنينات الغاز التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.
هناك اغلاط يجب تصحيحها لدى بعض الناس الدين يحضرون اكل الحفلات متل هؤلاء يدعون قارورات الغاز بجانب فرن الغاز الدي به الاكل وهدا يشكل خطرا كبيرا متل ماوقع لهؤلاء الناس
يجب على الدرك الملكي فتح تحقيق لهذا الجلل المؤلم الذي اصاب فيه الكثير من الأشخاص المدعوين حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى ولكم واسع النظر.