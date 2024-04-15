شيشاوة : انفجار قنينة غاز بحفل زفاف يخلف 13 إصابة

تحول حفل زفاف بدوار إغرم قبيلة إملوان بجماعة ايمندونيت، إقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، نهاية الاسبوع إلى مأساة، بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير واندلاع النيران وسط الحفل.

وقالت مصادر الجريدة ، إن 13 شخصا من بينهم 5 نساء، أصيبوا بجروح وحروق بالغة وأخرى متوسطة، إثر اندلاع النيران، إذ وصفت حالة ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، بالخطيرة، فيما تعرض الباقون لإصابات متوسطة الخطورة.

وأوضحت أن المصابين كانوا لحظة اشتعال النيران، داخل غرفة لإعداد وجبة الغذاء لفائدة المدعوين لحفل الزفاف، قبل أن تنفجر في وجوههم قنينة الغاز، بسبب تسرب غاز البوتان وتندلع النيران في الغرفة.

وأضافت نفس المصادر، أن دوي الانفجار واندلاع النيران في الغرفة، أثارا حالة من الهلع وسط المدعوين وأصحاب الحفل، إذ غادر الجميع المكان مهرولين.

وهرع ممثلو السلطة المحلية بقيادة أسيف المال، إلى مكان الحادث، إذ تم توفير 5 سيارات إسعاف جماعية وواحدة تابعة للوقاية المدنية، من أجل نقل الضحايا صوب مستعجلات مستشفى شيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.