البترول و قطع غيار السيارات و الزيوت .. أبرز واردات المغرب من إسبانيا

2024-04-15 / 17:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

واصلت العلاقة التجارية و الاقتصادية بين المغرب و إسبانيا تطورها و تحسنها و هو ما أبرزته الأرقام و المعطيات المتعلقة بحجم المبادلات بين البلدين.

و في هذا الصدد، نشر مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) معطيات خاصة حول المبادلات بين الرباط و مدريد، حيث أن صادرات و واردات كلا البلدين ارتفعت فيما بينهما منذ قرار مدريد الاعتراف بمغربية الصحراء.

و من خلال المعطيات المنشورة، فقد صدرت إسبانيا خلال شهر يناير الماضي منتجات مثل البترول المكرر وقطع غيار السيارات والمحركات والزيوت والأغطية البلاستيكية بقيمة 924 مليون أورو، و هي أبرز المنتوجات التي استوردها المغرب من جاره الشمالي في الأشهر الأخيرة.

2024-04-15 / 17:00
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