الصحراء المغربية.. بلجيكا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي
هبة بريس
اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.
وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي السيد ألكساندر دي كرو .
و جدد السيد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .
كمااتفق الجانبان، على “حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق”.
8 تعليقات
الصحراء المغربية صحراء مغربية بدون نقاش ولا أحد ينازعنا عنها ستبقى مغربية إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها .
الحل الوحيد هو الحكم الذاتي الذي. يفك النزاعات بين الطرفين المغرب والجزائر.
هدا الجدل عن الصحراء المغربية ماهو الامسلسل اطالت حلقاته اما الصحراء فهي مغربية حرة علوية شاء من شاء وكره من كره
اصبح مفرض على جميع الدول كيفما كانت ان تحترم القضية الوطنية المتعلقة بمغربية الصحراء.
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
نتمنى لهما المزيد والمزيد من التقدم والازدهار في مهامهم بكل مصداقية وشفافية تشمل الأمانة والنزاهة والعدالة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى
الشكر لكل من بلجيكا وكل من يتدخل بخيط ابيض في موضوع الصحراء وكل من يشهد شهادة الحق علا وطنية الصحراء المغربية والصحراء مغربية علوية حرة
كلنا مع الحق ، والحق في صحراءنا لأنها جزء لا تتجزء وانتهى الكلام.