الصحراء المغربية.. بلجيكا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي

2024-04-15 / 14:22
8

هبة بريس

اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة “مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف”.

وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي السيد ألكساندر دي كرو .

و جدد السيد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .

كمااتفق الجانبان، على “حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق”.

2024-04-15 / 14:22
8

مقالات ذات صلة

الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي

2024-04-15 / 19:54

الملك يهنئ ” الطالبي العلمي” بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس…

2024-04-15 / 18:54

لفتيت يبحث مع نظيرته البلجيكية سبل تعزيز ” التعاون…

2024-04-15 / 18:31

بلجيكا تشيد بإصلاحات المغرب تحت قيادة جلالة الملك

2024-04-15 / 17:16

الوزير الأول البلجيكي: المغرب شريك استراتيجي رائد ومحوري

2024-04-15 / 16:28

المغرب-بلجيكا.. أخنوش ينوه بمستوى الحوار السياسي وبالتطور النوعي للعلاقات

2024-04-15 / 15:58

أخنوش يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا

2024-04-15 / 13:06
الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

2024-04-15 / 12:16

تسريبات مراجعة مدونة الأسرة.. “البيجيدي” يطالب بفتح تحقيق

2024-04-15 / 09:18

اختلاسات في اموال ” مرتزقة البوليساريو” تسفر عن احتجاز…

2024-04-14 / 21:08

‫8 تعليقات

  1. الصحراء المغربية صحراء مغربية بدون نقاش ولا أحد ينازعنا عنها ستبقى مغربية إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها .

    رد

  3. هدا الجدل عن الصحراء المغربية ماهو الامسلسل اطالت حلقاته اما الصحراء فهي مغربية حرة علوية شاء من شاء وكره من كره

    رد

  4. اصبح مفرض على جميع الدول كيفما كانت ان تحترم القضية الوطنية المتعلقة بمغربية الصحراء.

    رد

  6. نتمنى لهما المزيد والمزيد من التقدم والازدهار في مهامهم بكل مصداقية وشفافية تشمل الأمانة والنزاهة والعدالة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى

    رد

  7. الشكر لكل من بلجيكا وكل من يتدخل بخيط ابيض في موضوع الصحراء وكل من يشهد شهادة الحق علا وطنية الصحراء المغربية والصحراء مغربية علوية حرة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى