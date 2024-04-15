الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته

حسم النجم المغربي سعد لمجرد. جدل حمل زوجته غيثة الكلاعي.

ونفى لمجرد في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” انتظاره مولوداً جديداً، مؤكداً: “ادعولنا، ولكن حالياً ما في شي”.

وأضاف لمجرد، قائلا: “في ناس صاروا بقولوا انه صار عندي أصلاً ولد بس ما في شي”.