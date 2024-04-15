الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته
حسم النجم المغربي سعد لمجرد. جدل حمل زوجته غيثة الكلاعي.
ونفى لمجرد في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” انتظاره مولوداً جديداً، مؤكداً: “ادعولنا، ولكن حالياً ما في شي”.
وأضاف لمجرد، قائلا: “في ناس صاروا بقولوا انه صار عندي أصلاً ولد بس ما في شي”.
13 تعليقات
مجرد اشاعات
هذا هو حال مواقع التواصل الاجتماعي
قهرونا بالاخبار الزائفة هاذ صفحات فيسبوك
الله يرزقهم الذرية الصالحة
السلام عليكم
ما هي الاستفادة من هذا الجدل الذي لا محل له من الإعراب وما هي القيمة المضافة للشعب المغربي؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
اودي تحياتي للشعب ……
كونه فنان ومشهور وله دجة في الاعلام فمتتبعيه من جمهوره الخاص لما لا يريدون معرفة ان كان له اولاد ام لاء
مهما كان الواحد منا غنيا في مجتمعه اي كان غنائه ماديا او مشهورا او غير دالك الا لاغنا متل غنا الاولاد والدرية الحلال
كما نتمناه لانفسنا نتمناه لي فنانا سعد لمجرد الدرية الصالحة له ولي زوجته
لاحياة في هده الدنيا بلا اولاد يا فناننا سعد لمجرد نسال الله ان يرزقك الله بما في قلبك
نتمنا من الله العلي القدير ان يرزقك الدرية الصالحة
يقول الله تعالى في كتابه الحكيم ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا…)
تمنى هذه الإشاعة تصبح حقيقة…
اطلب من الله عزّ وجل أن يرزقك ذرية صالحة طيبة مباركة عليك وعلى زوجتك ياسعد المجرد سواء كانت إشاعة أو حقيقة..