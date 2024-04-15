الـONCF يطلق طلب عروض لتشييد “السكة الحديدية” لـ”تيجيفي” مراكش القنيطرة
هبة بريس – اقتصاد
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، طلب عروض، لتشييد السكة الحديدية لخط القطار الفائق السرعة مراكش القنيطرة.
وأطلق المكتب طلب عروض، لتشييد خط “تيجيفي” الذي سيربط بين مراكش والقنيطرة بطول 375 كيلومترا .
ويتعلق المشروع، ببناء سبعة أقسام تشكل خط السكك الحديدية عالي السرعة، وسيغطي كل قسم مسافات تتراوح بين 36 إلى 64 كيلومترًا.
ودعا المكتب، الشركات المعنية الى تقديم عروضها في موعد أقصاه 23 يونيو القادم.
7 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
لماذا لا ينظرون إلى الجهة الشرقية
ذلك سيكون افضل استثمار
نحن موقبلين علا حفل كروي وهدا الخط السريع بين مراكش والقنيطرة سيكون له اهمية كبرى
متمنياتنا المزيد من التقدم والازدهار وبالتوفيق والنجاح لهدا الخط السككي بين مراكش والقنيطرة
سينال اقبال كبير جدا وسيسهل المسفات علا بعد المدن المغربية للوصول الى المدينة الحمراء الجميلة مراكش
حفض الله هدا الوطن وحفض الله ملكه وشعبه وكل التوفيق والنجاح لهدا الخط الجديد بين مراكش والقنيطرة