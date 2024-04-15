تقرير عسكري.. الجيش المغربي الأول مغاربيا متفوقا على نظيره الجزائري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرير آخر ذاك الذي صنف الجيش المغربي من بين الأقوى في إفريقيا و العالم العربي، نظير ما يتميز به من ترسانة لوجيستيكية متطورة و عناصر بشرية مؤهلة و احترافية.

و في هذا الصدد، صنف تقرير عسكري نشرته مؤسسة “ميليتاري أفريكا” الجيش المغربي الأول في المنطقة المغاربية متفوقا على باقي جيوش المنطقة كالجيش الجزائري و التونسي.

و حسب ذات التصنيف، فقد تبوأ الجيش المغربي الرتبة الأولى ضمن قائمة الجيوش الأقوى في المنطقة المغاربية، و الثاني قاريا بعد الجيش المصري، و خاصة من حيث المعدات المتطورة التي يتحوزها و في مقدمتها الطائرات بدون طيار التي باتت الطرف الصعب في معادلة الحروب في العشر سنوات الأخيرة.

و استنادا لمعطيات التقرير العسكري السالف الذكر، فالجيش المغربي يتوفر حاليا على ما يفوق 233 طائرة مسيرة عن بعد حصلت عليها القوات الملكية المسلحة من موردين مختلفين.

و وفق التقرير، فالمغرب يحتل الرتبة الثانية إفريقيا من حيث امتلاك الطائرات الحربية المتطورة المسيرة عن بعد المعروفة ب”الدرون الحربية”، بعد مصر التي تضمنت ترسانة قواتها المسلحة أكثر من 260 طائرة مسيرة.

كما صنف التقرير جيش نيجيريا في المركز الثالث على مستوى الجيوش الإفريقية بـ177 وحدة، متبوعة بالجيش الإثيوبي بحوالي 126 طائرة مسيرة، فيما حلت الجزائر في المركز الخامس بأقل من 121 درونا، تليها حليفتها جنوب إفريقيا بأقل من 100 طائرة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن التقرير تحدث فقط عن الطائرات الحربية المسيرة عن بعد التي تم اقتناؤها من طرف جيوش الدول الأفريقية من دول مصنعة، و لم يتحدث عن “الدرونات” المصنعة محليا، حيث يعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي دشن هاته الصناعة و أصبح يمتلك ترسانة من الطائرات المسيرة محلية الصنع.