ماكدونالدز تواصل توسعها رغم الأزمة و المقاطعة و تشيد مطعما جديدا في البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
خسائر فادحة تكبدتها مجموعة مطاعم “ماكدونالدز” العالمية بسبب المقاطعة التي انطلقت تزامنا و الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، حيث أفادت المجموعة بأن خسائرها تعد بملايين الدولارات.
و بالرغم من الأزمة و المقاطعة المستمرة و التي أثرت على رقم معاملات “ماكدونالدز” غير أن المجموعة واصلت توسعها من خلال افتتاح و تشييد عدد من المطاعم الجديدة كان آخرها بمدينة الدار البيضاء.
و حسب معطيات خاصة، فالمجموعة قررت تشييد مطعم جديد بمنطقة عين السبع سيدي البرنوصي و بالضبط في جوار محطة القطار عين السبع، قبالة خط الترامواي، حيث يتم حاليا تشييد مبنى ضخم سينضاف لقائمة مطاعم المجموعة في العاصمة الاقتصادية.
و تبحث المجموعة الرائدة في قطاع الأكلات السريعة استهداف شريحة جديدة من سكان الدار البيضاء، و بالضبط الطبقة المتوسطة التي تتواجد بكثافة في منطقة عين السبع سيدي البرنوصي.
و قد سبق للشركة مؤخرا أن افتتحت مطعما جديدا لها في المركز التجاري الجديد الذي افتتح بمنطقة البرنوصي بجوار متجر “إيكيا” العملاق قبالة الطريق السيار المداري.
هذا و قد كانت شركة ماكدونالدز قد أنهت السنة الماضية بعديد التحديات في وقت خسرت فيه جزءا كبيرا من مبيعاتها في أسواق الدول العربية و في مقدمتها المغرب بسبب حملات المقاطعة على خلفية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
وأعلنت الشركة عدم تحقيق المبيعات المستهدَفة لأول مرة، متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا والصين والهند.
وشركة الوجبات السريعة العملاقة من بين عدة علامات تجارية غربية شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب المواقف المؤيدة لإسرائيل في حربها على غزة.
6 تعليقات
خسائر فادحة تكبدتها مجموعة مطاعم ماكدونالدز بسبب المقاطعة التي انطلقت تزامنا و الحرب الإسرائيلية الفلسطينية
بالرغم من الأزمة و المقاطعة المستمرة
لا يجب عليهم الافتتاح في المغرب
حاسبينها عجاجة ودايزة، ولكن المغاربة الحرار هما اللي يبقاو على المقاطعة للأبد
كان على الدول الإسلامية طرد هذه المطاعم المشمئزة قاتلوا الأطفال.
حتى الأكل الذي يصنعونه مجرد مرض في أمراض.
لا صحية ولا مفيدة
أنا أحب ماكدونالدز خصوصاً بطاطس ماكدونالدز الشهية.