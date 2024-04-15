ماكدونالدز تواصل توسعها رغم الأزمة و المقاطعة و تشيد مطعما جديدا في البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خسائر فادحة تكبدتها مجموعة مطاعم “ماكدونالدز” العالمية بسبب المقاطعة التي انطلقت تزامنا و الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، حيث أفادت المجموعة بأن خسائرها تعد بملايين الدولارات.

و بالرغم من الأزمة و المقاطعة المستمرة و التي أثرت على رقم معاملات “ماكدونالدز” غير أن المجموعة واصلت توسعها من خلال افتتاح و تشييد عدد من المطاعم الجديدة كان آخرها بمدينة الدار البيضاء.

و حسب معطيات خاصة، فالمجموعة قررت تشييد مطعم جديد بمنطقة عين السبع سيدي البرنوصي و بالضبط في جوار محطة القطار عين السبع، قبالة خط الترامواي، حيث يتم حاليا تشييد مبنى ضخم سينضاف لقائمة مطاعم المجموعة في العاصمة الاقتصادية.

و تبحث المجموعة الرائدة في قطاع الأكلات السريعة استهداف شريحة جديدة من سكان الدار البيضاء، و بالضبط الطبقة المتوسطة التي تتواجد بكثافة في منطقة عين السبع سيدي البرنوصي.

و قد سبق للشركة مؤخرا أن افتتحت مطعما جديدا لها في المركز التجاري الجديد الذي افتتح بمنطقة البرنوصي بجوار متجر “إيكيا” العملاق قبالة الطريق السيار المداري.

هذا و قد كانت شركة ماكدونالدز قد أنهت السنة الماضية بعديد التحديات في وقت خسرت فيه جزءا كبيرا من مبيعاتها في أسواق الدول العربية و في مقدمتها المغرب بسبب حملات المقاطعة على خلفية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وأعلنت الشركة عدم تحقيق المبيعات المستهدَفة لأول مرة، متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا والصين والهند.

وشركة الوجبات السريعة العملاقة من بين عدة علامات تجارية غربية شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب المواقف المؤيدة لإسرائيل في حربها على غزة.