مومو يكشف تفاصيل “المكالمة المفبركة” ويصرح: “دعواتكم مع والدتي”
هبة بريس – الرباط
كشف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” عن تفاصيل واقعة مكالمة السرقة المفبركة.
ونفى “مومو” في فيديو نشره على حسابه بموقع انستغرام، علاقته بالشابين المتورطين في الواقعة مؤكدا على أنه لا تربطه أية علاقةبهما وبواقعة السرقة.
وعبر مومو عن ثقته الكاملة في القضاء خاصة في مرحلة الاستئناف، معربا عن شكره لجميع المتضامنين معه وفي مقدمتهم عائلتهوأصدقاؤه وإذاعة “هيت راديو”.
ودعا محمد بوصفيحة، متابعيه الى الدعاء مع والدته مشيرا الى أنها تأثرت كثيرا بسبب الواقعة.
3 تعليقات
السلام عليكم
انا متأكد جيدا ان مومو ليس له علاقة بالواقعة و لكن هناك اشخاض يريدون ان يقع في تلك الواقعة لأن هناك اعداء له . غذا كان مومو هو بالفعل من دبر هذه الواقعة فما الغاية منها ؟ مثلا زيادة المعجبين له و هو اصلا لديه العديد من المعجبين و لا يحتاج الى ذلك . فالواقعة مدبرة من طرف اشخاص اعداء لمومو . و لا اعلم لمذا حتى القضاء حكم عليه رغم اعتراف الضنين الاخر بأن مومو لا علاقة له بالواقعة اذا اين الخلل؟
Llah yedir chi tawil del khir
الله يطلق سراحو