مومو يكشف تفاصيل “المكالمة المفبركة” ويصرح: “دعواتكم مع والدتي”

هبة بريس – الرباط

كشف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” عن تفاصيل واقعة مكالمة السرقة المفبركة.

ونفى “مومو” في فيديو نشره على حسابه بموقع انستغرام، علاقته بالشابين المتورطين في الواقعة مؤكدا على أنه لا تربطه أية علاقةبهما وبواقعة السرقة.

وعبر مومو عن ثقته الكاملة في القضاء خاصة في مرحلة الاستئناف، معربا عن شكره لجميع المتضامنين معه وفي مقدمتهم عائلتهوأصدقاؤه وإذاعة “هيت راديو”.

ودعا محمد بوصفيحة، متابعيه الى الدعاء مع والدته مشيرا الى أنها تأثرت كثيرا بسبب الواقعة.