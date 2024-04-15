مكناس.. إيقاف شخص متلبس بمحاولة سرقة وكالة بنكية

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 14 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية بمنطقة “تولال” بنفس المدينة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد المشتبه فيه إلى إلحاق خسائر مادية بالبوابة الزجاجية للوكالة البنكية، قبل الولوج إليها في محاولة لسرقة ودائع مالية، وذلك قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتمكن من توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وبحوزته تم حجز عصى حديدية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من دوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأعمال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.